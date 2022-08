Vlak z Prahy do Hamburku skončil nečekaně v Děčíně: Německý dopravce jej odmítl převzít

O komplikacích informoval server Z Dopravy a reportér České televize Jan Beránek. V úterý šlo o soupravu EC176 Berliner, vlak jel z Prahy do Hamburku. Německý dopravce Deutsche Bahn (DB) ale odmítl tuto soupravu převzít kvůli technickým závadám.

Němci tvrdili, že vlaky jsou příliš nakloněné a není bezpečné pokračovat dál – i vzhledem k tomu, že mašiny mohou v Německu frčet až dvousetkilometrovou rychlostí. České dráhy ale jejich důvody odmítají. Zjednodušeně řečeno, sousedé prý vagony na své koleje nepustili jen kvůli pocitům.

Specialista v Děčíně

„Z důvodu podezření na technickou závadu u jednoho vozu byl včera dopoledne odřeknut jeden spoj Berliner z Děčína do Německa. Vůz bude přistaven k podrobné prohlídce v depu," uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský. Místopředseda představenstva ČD Michal Kraus dodal, že odstavené vozy následně prošly technickou prohlídkou.

„Přeměřením a vážením. Zjištěné technické parametry jsou v souladu s normami a předpisy. Jednalo se o chybné vyhodnocení,“ řekl Kraus. České dráhy pro příště budou mít v Děčíně specialistu, aby o technických věcech nerozhodovala jen německá vlaková četa.

Dvě hodiny čekání

Ve vlaku ale tou dobou cestovalo zhruba 300 lidí. Ti pak museli čekat na osobní vlak DB nebo na další vlak Českých drah, který jel ale až za dvě hodiny.

„Ten vagon by se dal v pohodě odstavit a pokračovat se zbytkem soupravy dál. V jednom případě to ale personál DB zase neudělal. Přitom svoje soupravy s rozsáhlejšími poruchami DB třeba z Nizozemska normálně bez problémů přebírá,“ uvedl k problému reportér České televize Jan Beránek. Podle něj ale k náklonu vagónu došlo zřejmě kvůli tomu, že v něm seděli lidé. „Měření na kalibrované koleji ukázalo maximální náklon na 60 % povolených hodnot,“ dodal. Deutsche Bahn podle Z Dopravy umožnily nakonec alespoň to, že i vlaky „s poruchou“ budou moci dále jet, a to aspoň do Drážďan.

Není to poprvé

„V letošním roce se jedná o cca třetí případ odřeknutí spoje Berliner z Děčína do Německa z důvodu podezření na technickou závadu na soupravě. Navíc v jednom případě byl odřeknut také vlak sestavený z maďarských vozů vypravený z Budapešti. V jednom případě byla ukončena jízda českého vlaku ve stanici Drážďany," dodal mluvčí drah. Maďarská souprava, která ve stejný den jela do Německa, ukončila svou jízdu v Praze. „Hrozilo, že nebude vpuštěna do Německa,“ vysvětlil Šťáhlavský s tím, že prosto České dráhy vypravily do Hamburku náhradní soupravu a jízdu vlaku zajistily svými vozy.