Hrdina z Chrudimi: Statečný Petr zachránil batole (2)! Skočil pro něj do řeky

Drama se odehrálo v pátek v Chrudimi. V místní řece Chrudimka se topilo teprve dvouleté dítě. Petr, který šel zrovna okolo, neváhal a skočil z téměř pětimetrové výšky do vody, aby batole zachránil. Kriminalisté teď zjišťují, jak se dítě do vody dostalo. Záchranáři ho převezli ve vážném stavu do nemocnice.