Tragédie u Boršova nad Vltavou: Cyklista (†63) nepřežil srážku s autem

Třiašedesátiletý cyklista zemřel ve čtvrtek večer na silnici u Boršova nad Vltavou poblíž Českých Budějovic po srážce s osobním autem. Srazil ho řidič auta Škoda Octavia. Provoz na silnici řídí policie kyvadlově. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Silnice I/3 je hlavní tah na Lipno a k hranicím s Rakouskem.

Jde o druhou smrtelnou nehodu v kraji za dva dny. Ve středu zemřeli tři lidé při nehodě dvou osobních aut na hlavním tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova.

Při čtvrteční nehodě se srazilo auto s cyklistou. Tragédie se stala v pravém jízdním pruhu, ve směru z Plané u Českých Budějovic do Kamenného Újezdu. „Oba jeli ve stejném jízdním pruhu. Pokud není cyklista osvětlený, řidič ho tam vidí velmi špatně,“ řekl mluvčí. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.

Středeční nehodu způsobil podle policie řidič jedoucí od Dolního Třebonína. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, vjel do křižovatky v protisměru a narazil do protijedoucího auta. Na webu to uvedla jihočeská policie.