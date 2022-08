Zraněný senior ležel v Pardubicích na chodníku, nikdo z kolemjdoucích mu nepomohl

Na stezce podél rychlodráhy v Pardubicích ležel na chodníku starší muž. Okolo něj chodilo několik lidí, nikdo se ale nezastavil a nepomohl mu. Nakonec až řidič, který si ho všiml ze silnice. On byl jediný, kdo seniorovi (89) pomohl. Muž trochu popil alkoholu, zamotala se mu hlava, vlivem čeho spadl na zem a zranil se.

„Muž ležící na stezce podél rychlodráhy nechal klidnými několik kolemjdoucích, kteří ho bez povšimnutí minuli a pokračovali dál,“ popisují případ pardubičtí strážníci. Mluví o 89letém seniorovi, který ležel zhroucený na zemi. Nakonec mu pomohl až řidič, který projížděl kolem .

Ten naštěstí neváhal ani vteřinu, zastavil u krajnice a přiběhl k zraněnému muži. Tam se dočkal odpovědi, že žádnou pomoc nepotřebuje. „Tím se ale 39letý řidič nenechal odbýt a okamžitě vyrozuměl strážníky a záchranku,“ dodávají s tím, že mu hlavu následně podložil svou vestou a udržoval ho při vědomí. Na místo pak po chvíli přijela i hlídka strážníků.

„Hlídka na místě zjistila, že se jedná o seniora (89), který si po obědě trochu popil. Dechová zkouška na místě ukázala hodnotu 1,24 promile. To stačilo k tomu, aby se mu zamotala hlava i nohy a on si pádem na zem přivodil zranění,“ dodávají s tím, že seniora nakonec do nemocnice odvezla záchranná služba.

V závěru apelují na všechny občany, aby si pomáhali. Strážníci, policisté, hasiči ani záchranáři nemohou být všude první. Podle nich někdy stačí málo, třeba přivolat pomoc nebo podat vodu.