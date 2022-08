Recidivista kradl v Trutnově jako straka: Majitel elektrokola ho vyplašil, tak odcizil koloběžku

Začalo to přespáním v chatce, kterou známý recidivista (26) následně vykradl. Pak se v Trutnově pokusil ukrást horské elektrokolo za 140 tisíc korun. Tady neuspěl, majitel ho vyrušil a zloděj nechal kolo zavěšené na vratech. Skončilo to ale krádeží elektrokoloběžky. Na té ho pak policisté dopadli. Teď výtečník sedí ve vazbě a čeká na soud. Hrozí mu pět let vězení.