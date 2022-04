Obyvatele Trutnova ohrožuje neznámý lukostřelec.

Majitel, který si na víkend vyrazil z města, po návratu našel trčet šíp z fasády svého domu. Sousedé, kteří si ničeho podezřelého nevšimli, jsou incidentem zneklidněni. Vidí tom klukovinu s nedomyšlenými důsledky. „Tak třeba blbnou, no. Ale s tím šípem už je to takové... mohlo to někoho zranit,“ řekl starší pár pro reportéry z PrimaNews CNN.

„Mohu potvrdit, že v pondělí v dopoledních hodinách jsme přijali oznámení od muže, který našel ve fasádě svého domu zabodnutý šíp. Všechny okolnosti tohoto případu právě prošetřujeme,“ řekla policejní mluvčí Iva Kormošová.

V okolí se našlo několik dalších šípů. Jeden byl nalezen zapíchnutý v zahradě do složeného dříví. Přestože policisté zaregistrovali již čtyři další podobné případy, lukostřelec zůstává nadále neznámý. Podle lukostřelkyně a paralympioničky Šárky Musilové, která v Trutnově žije, nelze případ podceňovat. Střelec pravděpodobně nemá závodní luk, ale zároveň nejde o žádnou hračku.

„Dokážu jenom říct, že dotyčný nemá moc všech pět pohromadě, protože luk je zbraň a díky tomu je taky hodně nebezpečný. Takový šíp dokáže poměrně dost poranit člověka. Například se může dostat buď do měkkých tkání, nebo může udělat paseku, když trefí tepnu. Pak člověk vykrvácí,“ prozradila dvojnásobná stříbrná medailistka z paralympiády v Tokiu.

Fotografie šípů nyní kolují po internetu a pod nimi se rozjela vášnivá diskuse. Lidé se strachují, aby střelec v budoucnosti nezaútočil na domácí zvířata, nebo dokonce na lidi. Policie ho hledá. Pokud by šlo o trestný čin, může být následně obviněn z poškození cizí věci, a to jen díky tomu, že nikoho nezranil.