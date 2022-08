Důmyslný kriminálník (18) se schoval policistům: Rozpáral plyšového medvěda a vlezl do něj jako do obleku!

Mladý anglický kriminálník Joshua Dobson v květnu v Rochdale nedaleko Manchesteru ukradl auto a ujel od čerpací stanice bez placení. Policisté ho proto měli asi měsíc v hledáčku. Výtečník se jim dlouho dokázal schovávat, než ho konečně dopadli. Okolnosti zásahu byly značně kuriózní.

Když si policisté pro Joshuu přišli, v rychlosti ho napadlo schovat se do obrovského plyšového medvěda. Mladík plyšáka rozpáral a vlezl si do něj jako do obleku. Policisté byli chvíli v pasti, nevěděli, kde by se mladík mohl nacházet. Když v tom si všimli, že se plyšový medvěd rytmicky pohybuje, jako kdyby dýchal.

Vzápětí zjistili, že nejde o obživlou hračku jako ve známém filmu Příběh hraček, ale o schovaného kriminálníka. Joshua si ve vězení odpyká devět měsíců.

Bizarní příběh pobavil i uživatele na sociálních sítích. „Vsadím se, že tomu ani policisté nemohli uvěřit, když ho našli,“ popsal jeden z nich.