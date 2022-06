Spotřební daň z nafty a benzinu se ode dneška snížila do konce září o 1,50 koruny na litr. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že ceny u čerpacích stanic by tak mohly klesnout až o 1,80 koruny na litr. Z litru benzinu se dosud odváděla daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Vláda snížení zavedla novelou zákona o spotřebních daních v reakci na růst cen pohonných hmot, způsobený inflačními tlaky i důsledky války na Ukrajině. U některých čerpacích stanic už paliva zlevnila. Například síť Benzina Orlen oznámila, že pokles daně promítla do cen pohonných hmot hned od začátku změny.