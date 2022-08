V sobotu po půlnoci došlo v Jičíně k brutálnímu napadení osmatřicetileté ženy, které měl na svědomí její stejně starý přítel z Novopacka. Ten v noci v opilosti zaútočil na svou družku v jejím bytě a opakovaně měl partnerku pěstmi udeřit do hlavy. Žena musela být v kritickém stavu transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V případě prokázání viny hrozí agresorovi až deset let odnětí svobody.