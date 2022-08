Velkou službu hasičům zasahujícím v Českém Švýcarsku prokázaly dva stroje Canadair CL-415, které přiletěly na pomoc z Itálie. Ty do svých nádrží nabírají vodu přímo z jezer či moří a při jednom přeletu na požár vykropí přes 6 tisíc litrů vody. Jediná chybka je cena letounu – stojí kolem 850 milionů korun.

Anduly nestíhají

Jak to vidí hasiči? „Jedná se o relativně velkou investici – a není to jenom o počáteční investici, ale i o provozních financích. Museli bychom navíc mít i vycvičený a trénovaný personál,“ napsala Blesku mluvčí hasičů Pavla Jakoubková. Nicméně připouští, že počet letounů a helikoptér pro jejich potřeby je nedostatečný. „V tuto chvíli pro hašení lesních požárů je letový park postaven na nasmlouvaných třech »andulách« (sovětská letadla Antonov AN-2 – pozn. red.), kdy každá z nich má 1100 litrů,“ dodala mluvčí. Potřeba by prý byly stroje, které dokážou vypustit dva až tři tisíce litrů vody najednou.

Na tahu hasiči

Nejméně dva členové vlády už mluví o tom, že právě takové letadlo Česko potřebuje. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (42, Piráti) by s nákupem mohly pomoci evropské fondy. Pro by byl i šéf vnitra Vít Rakušan (44, STAN). Přesvědčily jej právě požáry poblíž Hřenska, které se mohou kdykoliv opakovat. „Teď si prostě přiznejme, že počasí se mění. Ať se kdokoliv k tomu ideologicky staví jakkoliv, tak je to prostě fakt,“ řekl Rakušan.

A případnému pořízení letounu či vrtulníku se nebrání ani ministerstvo financí, pokud hasiči vyhodnotí, že tato technika je a bude pro Česko potřebná. Úspornější možností pak je nakoupit letadla společně v rámci Evropy a podle potřeb je sdílet.

Rakušan: Odměny od Ukrajinců

Zhruba tisícovka profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří v Hřensku v uplynulých týdnech zasahovali, se podle ministra vnitra Víta Rakušana může těšit na mimořádné odměny. „Ti lidé si odměny zaslouží, protože tady předvedli fantastický výkon,“ řekl v pondělí ministr s tím, že prostředky na odměny chce najít v rámci již přiděleného rozpočtu. Spočítal si totiž, že částka vyčleněná na pomoc ukrajinským uprchlíkům v Česku byla trochu nadhodnocená, peníze chce tedy Rakušan vzít tam.

Vlček: Do pátku hotovo?

Do pátku by měl být požár v Hřensku definitivně minulostí. Alespoň takový předpoklad vyjádřil v pondělí šéf hasičů Vladimír Vlček (61). „Pokud se nám to nepodaří, v každém případě dojde k razantnímu snížení sil a prostředků, které jsou tu dislokovány,“ dodal v pondělí. Dohašování by se věnovali již jen ústečtí hasiči. Správě parku hasiči již v pondělí mohli předat jeden ze sektorů, kde se už žádná ohniska nevyskytla.

Už Hamáček plánoval

S nápadem pořídit dva nové velké vrtulníky pro policii – s využitím i pro hasiče – přišel už před čtyřmi lety bývalý šéf rezortu vnitra Jan Hamáček (43, ČSSD). Ve hře byly dva typy strojů: Super Puma od firmy Airbus nebo americký Sikorsky 92. Cena jednoho se pohybovala kolem 1,8 miliardy. Jenže z případného nákupu také nakonec sešlo. Podle Hamáčka pořízení strojů nezapadlo do koncepce. Dnes by prý nebyl ani pro pořízení specializovaného hasičského letounu. „Byl bych za to, aby se pořídil jeden těžký víceúčelový vrtulník typu Blackhawk, než aby se pořizovalo letadlo určené k jedinému účelu,“ řekl včera Blesku exministr.

Výbava za desetitisíce na vyhazov

Nepřetržité nasazení v těžko přístupném terénu si vybralo daň i na základní výbavě hasičů – na botách a oblečení. To, co mělo vydržet několik let, je po pár dnech v akci na vyhazov. „Materiály, ze kterých to je vyrobené, jsou samozřejmě kvalitní. Třeba těžké zásahové obleky jsou dělané tak, že vydrží nějakou dobu odolat, pak se začnou škvařit. Ale pokud se v tom chodí v lese dennodenně, jsou tam větve, byly tam nějaké šípky a podobně, tak se to prostě roztrhá,“ řekl Blesku šéf dobrovolných hasičů z Horního Maršova Tadeáš Hlinka.

A obnova zničených mundúrů, jak Hlinka popisuje, nebude nijak levná: „Oblek vyjde kolem 20 tisíc, obuv v průměru 7 až 8 tisíc, zásahové rukavice 1500 až 2000 korun,“ vypočítal hasič. Podle mluvčí Jakoubkové se škody na požární technice a výstroji dosud vyčíslují. Pohybovat se budou ale v řádech milionů korun.