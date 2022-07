Obě hasicí letadla Canadair z Itálie začala ve čtvrtek pomáhat s hašením požáru v národním parku České Švýcarsko. Ještě před svým prvním čerpáním vody z hladiny jezera Milada, které sledovaly desítky lidí, provedla letadla průzkumný let nad národním parkem. Koupání i další aktivity v jezeře jsou ode zakázané do odvolání. Na jezero Milada od dnešního rána dohlížejí policisté. Hlídají, aby lidé z bezpečnostních důvodů do vody nevstupovali. Letadla do České republiky dorazila ve středu na letiště Aero Vodochody.