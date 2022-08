Naomi se zamilovala do dvojnásobného vraha, který si odpykává 24 let za krutý mord. Naplánovali si svatbu a přes Zoom se vzali! Došlo i na první zamilované setkání, Američanka se vzrušením celá klepala. Jejich odloučení ale potrvá dalších dvanáct let. Vydrží kráska takovou dobu bez sexu? I tom se sympatická žena rozpovídala.

Dřív si Naomi a Victor jen dopisovali přes speciální web, kde je možné komunikovat s vězni. Obě hrdličky si hned padly do oka. Ženu neodradilo ani to, když se jí její milovaný svěřil, že zastřelil dva nevinné muže.

„Chtěla jsem vědět, co si myslí o tom, co udělal. Pokud by mu to bylo jedno, bylo by to varování, ale je extrémně kajícný. Snaží se žít sám se sebou a má noční děsy. Řeklo mi to hodně o tom, jaký je ve skutečnosti,“ vysvětlila.

Události nabraly rychlý spád a Naomi s Victorem se přes streamovací službu vzali. To nejlepší ale mělo teprve přijít. Před měsícem kráska odletěla do Michiganu, kde si Victor odpykává 24 let dlouhý trest a konečně se setkali. „Nikdy jsem nebyla tak nervozní, celá jsem se třásla,“ přiznala.

Ihned jak se spatřili, padli si do náruče a dali si intenzivní polibek. Oddělit je museli až přihlížející vězeňští pracovníci. Američanka o shledání mluví jen v dobrém. „Prošla jsem bezpečnostní kontrolou, vešla do návštěvní místnosti a uviděla jsem jen zátylek jeho hlavy,“ popisuje žena, která nejdříve nemohla uvěřit, že je skutečný. Do blízkosti věznice se chce kráska přestěhovat.

I když šlo o bizarní zážitek, svého rozhodnutí prý Naomi nelituje. „Bylo to divný procházet všemi těmi kontrolami a všechno dělat pod dohledem dozorců,“ podotkla. „Jakmile jsem ho ale uviděla, bylo to lepší,“ svěřila se.

Moderátor pořadu This Morning se ji podle deníku Daily Star zeptal i na otázku sexu. „No, budu si muset ještě dvanáct let počkat,“ postěžovala si. Doufá ale, že jejího milovaného nakonec propustí dřív.