„Tohle je konec,“ sdělila chlapcova matka Hollie Danceová poté, co si uvědomila, že všechny právní možnosti jsou již vyčerpány. Její několikaměsíční vyčerpávající boj, který sledovali lidé z celého světa, tak skončí smrtí jejího milovaného dítěte, napsal server Bild.

Nyní jen s těžkým srdcem odpočítává synovy poslední dny a hodiny. Lékaři brzy vypnou přístroje a vyjmou dýchací trubice. Pak jen budou čekat, než Archiemu přestane bít srdce.

Lékaři se od dubna, kdy chlapec utrpěl vážná poranění mozku, snažili dítě přivést zpět k vědomí. Po mnoha nezdařených však museli konstatovat, že chlapec utrpěl mozkovou smrt a mezi živé se již nevrátí. Jakýkoliv další pokus o jeho záchranu označili za „pouhé oddalování od jisté smrti“.

Chlapec však nestráví své poslední chvíle v Královské londýnské nemocnici, kde se léčil od své nehody. Ještě před soudním rozhodnutím jeho matka uvedla, že si přeje, aby byl její syn převezen z nemocnice do hospicu, kde by mohl „důstojně zemřít“.

Rodák ze Southend-on-Sea skončil v kómatu poté, co zkoušel nebezpečnou výzvu, kterou objevil na sociálních sítích. Škrtil se šňůrou tak dlouho, než upadl do bezvědomí, z nějž se ani po mnoha měsících nedokázal probrat. Ročně ze stejných důvodů zemře několik dětí do věku 12 let, dodal Bild.