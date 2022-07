Požár zatím postupuje z Malinového dolu na východ, a tak je naděje, že Pravčickou bránu mine. Co by se s ní ale stalo, kdyby došlo na nejhorší a oheň by se rozšířil i na ni?

„Je-li pískovec vystaven žáru, povrchová vrstva se stane náchylnější k odlupování. Odlupovaly by se z ní tenčí šupiny, popřípadě silnější desky, které mohou mít tloušťku až deset centimetrů,“ řekl včera Blesku geolog Jiří Adamovič.

Toho, že by brána ztratila stabilitu, se neobává. „Spíš by to pokazilo estetický dojem. Hnědé odstíny pískovce by se změnily na cihlově červené,“ dodal Adamovič. Podle něj by byly zasaženy paty skal, kde by došlo trochu k úbytku hmoty na povrchu, ale ne samotná brána.

Proč by zčervenala

Pískovec obsahuje hydratované oxidy železa. Žárem dojde ke ztrátě vody a vzniknou bezvodé oxidy železa. Minerál goethit se změní na hematit. Tento proces způsobí, že pískovec začne mít cihlově červenou barvu. S tím souvisí i ztráta pevnosti, jelikož dojde ke změnám objemu hmoty mezi zrny v minerálech.

Jak vznikla

Pravčická brána, která je největší přirozenou skalní bránou na našem kontinentu, vznikla postupným proděravěním skalní zdi. Podílelo se na něm rozložení tlakového napětí uvnitř horninového masivu.

