Správa Národního parku České Švýcarsko dnes požádala ministerstvo životního prostředí o vyhlášení zákazu vstupu do parku v souvislosti s rozsáhlým požárem. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Zákaz by podle něj mohl začít platit nejpozději ve čtvrtek. Ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL) večer v České televizi uvedla, že žádost zvažuje a rozhodne ve čtvrtek.

„Zvážím to, zítra (ve čtvrtek) mám poradu a rozhodnu. Ale v tuto chvíli jsem nad tím přemýšlela a ty argumenty, proč nezavírat, převažují,“ uvedla večer v ČT ministryně. Území, které je požárem zasaženo, činí podle ní jednu osminu rozlohy parku. Tam platí zákaz vstupu do požářiště a není potřeba to překrývat jiným zákazem. Důvodem pro vyhlášení zákazu je podle Salova zajištění bezpečnosti turistů.