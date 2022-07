Demi Minorová (27) byla uvězněna v nápravně výchovném zařízení pro ženy v New Jersey na 30 let za to, že ubodala svého bývalého pěstouna. Věznice je jedno ze třech amerických zařízení, kde si mezi ženami odpykávají svůj trest i transgender osoby, které se jako ženy identifikují. Minorová sebe vnímá jako ženu, narodila se však jako muž. Minulý měsíc musela být přeložena do mužské věznice, protože oplodnila dvě spoluvězeňkyně.

„Ačkoliv je to zakázáno, zamilovala jsem se a měla jsem styk s trans ženou,“ sdělila žena v předchozích prohlášeních. Milostný románek se ale zvrhl a dvě ženy, se kterými měla Demi jako biologický muž sex, otěhotněly. Celá situace otevřela diskusi o tom, zda Demi jen „nevyužila situace“, když žádala o odpykání trestu v nápravném zařízení Edny Mahanové, které je jen pro ženy a jedince, kteří se jako ženy identifikují.

V důsledku těhotenství dvou vězeňkyň byla Demi převezena do nápravného zařízení pro muže v New Jersey. Na svém blogu kriminálnice v minulosti popsala, co za muka si prožila. Při převozu měla být podle jejích slov několikrát uhozena, policisté ji záměrně označovali špatným zájmenem a dokonce jí prý i vyhrožovali. „Je mi u p*dele, o co se snažíš. Není tady žádná kamera. Všichni tady jsme muži, a to včetně tebe,“ měl údajně dle deníku Daily Mail říct jeden z bachařů.

Demi pobyt v mužské věznici zásadně odmítá. „Nevím, jaké to je žít jako muž, a odmítám se k takovým zvykům nebo chování někdy vrátit,“ uvedla v minulosti vězeňkyně. V mužské věznici se Demi aktuálně nachází na speciálním oddělení se zvýšenou ostrahou. V důsledku všech událostí je totiž možné, že se Demi pokusí o sebevraždu. Navíc ji tamní vězni nemají moc v lásce a v jednom kole jsou na ni velmi agresivní. „Mám strach, co bude dál,“ dodala závěrem odsouzená.