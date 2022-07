Policisté se obrátili s prosbou o pomoc na veřejnost, potřebovali by zjistit totožnost muže, který začátkem června vykradl olomoucké bistro. „Podle zjištěných informací měl dosud neznámý pachatel v momentě, kdy se obsluha provozovny vzdálila od pokladny do jiné místnosti, přistoupit ke kase a odcizit z ní a vedle ní ležící finanční hotovost v celkové výši 12 000 korun,” popsala mluvčí policie Petra Vaňharová.

Zaměstnanec bistra si ho ale stihl všimnout a okřikl ho, pachatel se ale nezalekl a nevinného muže praštil pěstí do obličeje a dal se na útěk. Pokud někdo muže na videu poznává, měl by to ohlásit policistům na čísle 974 766 651 nebo na lince 158.