Vyšetřovatel hasičů Zlínského kraje si lámal hlavu nad tím, co mohlo způsobit požár v bytě v Jalubí na Uherskohradišťsku. Nakonec přišel na to, že za tím stálo kosmetické zrcátko, od kterého se odráželo sluníčko. Hasiči varují, že podobný požár může vzniknout velmi rychle!

Požár v Jalubí naštěstí nezpůsobil moc velkou škodu, asi dvacet tisíc korun a požár se povedlo uhasit majitelům ještě před příjezdem hasičů. Na místo se pak dostavil i vyšetřovatel požárů, který měl za úkol zjistit, jak k hoření došlo.

„Vyšetřovatel hasičů však při zkoumání příčiny vzniku požáru narazil na zvláštní věc. V místě ohniska požáru nebyl žádný vhodný iniciační zdroj, kromě nedaleko stojícího oboustranného kosmetického zrcátka,“ popisují hasiči. Svědci se navíc shodli na tom, že z bytu slyšeli dva výbuchy, pak našli na stolku hořící kosmetické potřeby.

Hasiči narazili i na několik let starý článek, který o podobném incidentu psal. Rozhodli se proto udělal rekonstrukci, při které chtěli zjistit, jestli od kosmetického zrcátka opravdu může začít hořet. „Na základě několika pokusů bylo prokázáno, že lze ve vzdálenosti asi 1,20 m od zrcátka vytvořit optické ohnisko schopné bez problémů zapálit novinový papír v době do 35 sekund, bílý kancelářský papír do 75 sekund a hrubší tmavý textil do 25 sekund,“ popsali hasiči svůj pokus.

V bytě v Jalubí začalo hořet od kosmetického zrcátka. | HZS Zlínského kraje

Na závěr dodávají, že i některé firmy ke svým produktům uvádějí, že mohou způsobit požár. Nakonec se opravdu ukázalo, že hořet začalo od kosmetického zrcátka. Podobně může zafungovat i sklenice s vodou na parapetu u okna.