Matějíčkovi ze Zvole u Prahy přišli kvůli požáru o svůj rodinný dům. Dům zničil střechu a přízemí, to bylo navíc budováno jako bezbarierové pro Romana, který trpí roztroušenou sklerózou a do budoucna bude potřebovat vozík. Rodina se domů měla brzy nastěhovat, to teď ale nejde.

Požár ve Zvoli u Prahy vypukl 10. května v podvečer, na místo okamžitě vyjelo několik jednotek hasičů. Těm trvalo dlouhou hodinu, než požár zlikvidovali, bohužel se dům ale zachránit nepodařilo. Vyšetřovatelé stanovili škodu na jeden a půl milionu korun.

A příčina? To se s jistotou ještě neví, Matějíčkovi to ale přisuzují nevychladlému popelu nebo nedopalku. „Nově vzniklá situace všem členům rodiny velmi zkomplikovala plány, protože v létě se, po dokončení přízemí, měla přistěhovat dcera s rodinou,” popisují na stránkách Donia.

To teď ale nejde, dům je neobyvatelný, opět rodinu čeká hromada práce, času a hlavně peněz. Opravy vyjdou na milion a půl korun. „Aktuálním Romanovým cílem je do Vánoc opravit přízemí, střechu a obnovit vše poničené požárem tak, aby se mohli sestěhovat tak, jak to bylo původně naplánováno na prázdniny,” doufají.

Dům byl budován jako bezbariérový, právě pro Romana, který trpí roztroušenou sklerózou. Do budoucna bude totiž potřebovat vozík a pohodlně se v něm pohybovat po domě.

Sbírku na Doniu pro Matějíčkovi inicioval jeden z jejich přátel. „Rád bych jim pomohl a podle reakcí lidí, se kterými jsem to probíral, v tom nejsem sám a proto jsem hledal způsob, jak to vyřešit co nejlépe,” popisuje Bedřich Chaloupka s tím, že veřejná sbírka bude nejlepší volba. Podporuje je i samotná obec Zvole u Prahy.

Pokud se peníze podaří vybrat, budou je investovat do oprav domu, dokončení a na vybavení. Potřebují toho opravdu spoustu - například okna, střechu, topení, elektriku, zničené vybavení nebo podlahy. Podpořit je můžete na tomto odkazu.