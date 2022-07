Šílený jedenadvacetletý střelec Robert E. Crimo zabil v Highland Parku nedaleko Chicaga sedm nevinných lidí. Svědkem masakru byl i Alexander Sandoval se svými dětmi. Táta popsal okamžiky hrůzy a také to, jak svého malého chlapce schoval do popelnice.

Z otřesného zážitku se Alexander nemůže vzpamatovat. „Viděli jsme, jak lidé padali k zemi,“ popsal scénu poté, co mladý Američan zahájil palbu do průvodu ke Dni nezávislosti. Tehdy sebral syna, jeho mladšího bratra a běžel. Pokusili se dostat do obchodu, aby se skryli, ale marně.

Na útěk se znovu dali poté, co se palba na chvilku zastavila. „Ale on nabil a začal pálit znovu,“ kroutil hlavou hrdý otec. Ten se poté na chvíli oddělil od své rodiny, ale svého syna ještě stihl schovat na jediné místo, které ho v tu chvíli napadlo. Alexe strčil do popelnice.

„Je to jen přirozený instinkt. V té době to bylo prostě nejlepší místo,“ vysvětlil Sandoval. „Byl to hrozný pocit, ale bylo to vše, co jsem mohl udělat,“ dodal podle server cbsnews s tím, že se poté vydal hledat své další blízké.

Při pondělní střelbě v Highland Parku zahynulo sedm lidí a dalších zhruba 30 utrpělo zranění. Robert E. Crimo III. podle prvních zpráv úřadů vypálil ze střechy jedné z budov do davu více než 70 ran.

Několik hodin po útoku unikal, později ale policisté obklíčili jeho dům a zadrželi ho. Podle policie střelec útok plánoval několik týdnů a legálně si koupil pět zbraní, včetně vysoce výkonné pušky, kterou nakonec použil. Jeho motiv zatím není jasný.

Policie se o útočníka zajímala dvakrát již v minulosti. Nejprve v dubnu 2019, kdy se pokusil spáchat sebevraždu. Policisté tehdy mluvili s ním i s jeho rodiči, žádné kroky ale nepodnikli a Crimo se dostal do péče odborníků na duševní zdraví, uvedl mluvčí šerifa v Lake County Covelli.

Podruhé jeden ze členů rodiny v září stejného roku policii ohlásil, že Crimo má sbírku nožů a údajně říkal, že „všechny zabije“. „Policie tehdy z domu odvezla 16 nožů, dýku a meč,“ dodal Covelli s tím, že opět nebyl žádný důvod, proč mladíka zadržet.