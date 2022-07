Josef pracuje u záchranky jako řidič – záchranář a v pátek měl zrovna volno, když si náhodou všiml zraněného cyklisty v Brandýse nad Labem. Ten měl na krku velkou a hlubokou ránu, navíc utrpěl masívní ztrátu krve.

„Pepa neváhal a začal muže ošetřovat. Nejdůležitější bylo zastavit masivní krvácení, a tak si půjčil od personálu tamní benzínky ručníky. Až do příjezdu naší zdibské posádky držel ruku v ráně,“ popisují záchranáři s tím, že na místo přiletěl i vrtulník z Liberce.

Nakonec se jim podařilo muže stabilizovat a letecky přepravit do pražské nemocnice. „Ano, možná se to zdá jako samozřejmost, nebo jeho povinnost, ale přece jen, je to jiná situace. Pepa nečekal na záchrance na pokyny z vysílačky, šel na nákup, měl volno, když se nečekaně stal svědkem nehody, a to je jiný pocit, dokonce i pro zkušeného záchranáře,“ dodali.

Svému kolegovi nezapomněl poděkovat. Dodali, že se mu muže podařilo zachránit i bez jakéhokoliv zdravotnického vybavení. To u sebe samozřejmě neměl.