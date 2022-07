Dva chlapci skákali do výpusti z přehrady. (Autor: MP Sedlčany, HZS)

Dva chlapci ve věku 14 a 11 let ve čtvrtek přes den pořádně hazardovali se svým životem. Skákali totiž do betonové výpusti u Sedlčanské přehrady. Ta byla v noci na II. povodňovém stupni. Chlapci si vybrali asi to nejvíc nebezpečné místo na koupání.