Brutální vražda pětiletého Logana Mwangiho šokovala celou Británii. Usměvavého a veselého chlapce zabila jeho máma Angharad Williamsonová (31) a nevlastní otec John Cole (40). Soud je poslal na doživotí za mříže. Trestu neunikl ani jejich nevlastní syn Craig Mulligan, kterému je pouhých čtrnáct let. Svým nevlastním rodičům měl při vraždě asistovat.

Pětiletý Logan Mwangi přišel o život brutálním způsobem 26. července v roce 2021. Jeho máma Angharad Williamsonová a nevlastní otec John Cole chlapce nahlásili jako nezvěstného. Po dítěti bylo vyhlášeno pátrání, které ukázalo krutou pravdu. Jeho tělo bylo 31. července nalezeno v řece u vesnice Sarn v jižním Walesu. Pouhých 250 metrů od domova. Podle informací The Guardian mělo zranění podobná těm, které mají oběti dopravních nehod nebo lidé po pádu z výšky. Při pitvě zjistili, že měl na těle 56 zranění.

Stopy policii brzy zavedly přímo k rodičům. Ti byli obviněni z vraždy dítěte. Během ní a při odklízení těla chlapce měl pomáhat i jejich nevlastní syn Craig Mulligan. U soudu byly přehrány i záznamy z kamer, které zachytily, jak trojice přesouvá bezvládné tělo Logana ve sportovní tašce k nedaleké řece, kde ho vyhodili jako odpad.

Následně se podle informací BBC zbavili i jeho pyžama. Policisté ho poté našli v zalesněné oblasti. „Je naprosto nemožné si představit, jakou hrůzou si pětileté dítě prošlo s těmi strašlivými zraněními, která mu způsobili,“ uvedla soudkyně Jeffordová s tím, že za vším stála jeho vlastní rodina. Trojici nakonec poslal soud na doživotí za mříže. John Cole si musí odsedět minimálně 29 let, Williamsonová 28 let a nejmladší odsouzenec patnáct let. Právě u něho soudkyně udělala výjimku. Jméno Mulligana vzhledem k jeho věku mělo zůstat v anonymitě, ovšem soudkyně jeho identitu povolila zveřejnit. Mulligan není biologickým synem Colea, ale vyrůstal s ním od devíti měsíců.

Britský deník Daily Mail popisuje dětství Mulligana jako „chaotické“. Pěstouni se ho dokonce báli. Po domě schovával nože, bavilo ho týrání zvířat a jiných dětí a jeho agrese prý děsila i dospělé. Jeden pěstoun ho popsal jako „čiré zlo“. Odmítal se koupat, neustále hrál hry na x-boxu a místo toho, aby chodil na záchod, močil do láhve od coca coly.

V roce 2019 se dal Cole dohromady s mámou malého Logana. Pro chlapce začalo peklo na zemi. Cole, který měl v minulosti opletačky se zákonem, chlapce shodil ze schodů a zlomil mu paži. Navíc se k rodině 26. července nastěhoval Mulligan. Došlo k tomu pět dní předtím, než bylo nalezeno tělo Logana.

Biologický otec zavražděného chlapce Ben Mwangi svého syna popsal jako „nejsladšího a nejkrásnějšího chlapečka“.