Náhodný chodec našel bezvládné tělo sympatické Britky uprostřed noci. „V neděli 26. června vyrazili záchranáři k oznámení o kriticky zraněné ženě, která byla nalezena na Crankbrook Road ve čtvrti Ilford,“ informoval detektiv Stuart Bell. Oběť utrpěla vážně poranění hlavy a bohužel v nemocnici zemřela.

Vrahem má být podle policie devětadvacetiletý Jordan McSweeney. Ten už se také objevil u soudu. Je obviněn z vraždy, krádeže a pokusu o znásilnění. U soudu byli přítomni někteří z rodiny a přátel zavražděné ženy. Když slyšeli kruté podrobnosti celého mordu, neubránili se slzám, informoval deník Daily Mail.

„Posledních několik dní bylo naprosto šokujících a nepředstavitelných,“ zoufali si příbuzní. Dodali, že od svých pěti let chtěla být Zara právničkou. Její letitý sen už se ale bohužel nikdy nevyplní. Jak uvedla její sestřenice, Aleena pracovala u Royal Courts of Justice jako administrativní úřednice, zatímco si hledala místo advokátní koncipientky, která by jí umožnila zahájit právnickou kariéru. „Byla to milá osoba,“ popsala svou blízkou. „Pro blízké je to strašný šok. Chtěla se stát právničkou, dosáhnout úspěchu, aby mohla uživit rodinu,“ dodala.

Její smrt otřásla veřejností. Ženy se bojí chodit sami po ulicích. „Je to něco, co je neuvěřitelně tragického. Lidé se velmi bojí. Vypadá to, že jde o náhodný útok. Isford není místo, kde se lidé obvykle bojí jít na své pochůzky,“ uvedl k případu poslanec za labouristickou stranu Sam Terry.

Ke smrti sympatické Zary se vyjádřil i londýnský starosta Sadiq Khan. „Jsem naprosto šokován. Mé myšlenky a modlitby jsou s její rodinou, přáteli a celou komunitou,“ řekl podle serveru newstime.uk s tím, že je v pravidelném kontaktu s policií.