Strašlivý případ vyšetřují policisté z města Columbus. Malý Kendrick Engram Jr. trávil víkend se svou babičkou, která tříletého chlapce s jeho třemi sestrami vzala v neděli na výlet. Domů se vrátili kolem půl šesté večer a šli si užívat letního dne ještě na zahradu. Z auta vystoupili všichni.

Kromě malého chlapce. „Všichni šli do domu kromě malého chlapce. Babička šla do ložnice, ostatní děti se šly najíst do kuchyně. Pak byly děti uvnitř a venku a hrály si,“ popsal koroner Buddy Bryan pro britský deník Daily Mail.

Nikdo si nevšiml, že je Kendrick pryč. Až o téměř tři hodiny později si babička všimla, že nikde tříletý chlapec není. Volala podle informací People na děti, kde mají Kendricka. Chlapec nebyl nikde k nalezení. Autem, kterým jela babička s dětmi na výlet, jel strýc chlapce do rychlého občerstvení pro zmrzlinu.

V tu chvíli mu zavolala babička, aby se podíval, zdali není chlapec v autě. Na parkovišti rychlého občerstvení nalezl v půl deváté večer jeho bezvládné tělo. Chlapci už nebylo pomoci. Dítě bylo stále připoutané v autosedačce. „Byly tam známky toho, že se pokoušel vylézt,“ dodal Bryan.