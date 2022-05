Tatínek s maminkou spěchali do nemocnice, žena totiž začala rodit. V Jihlavě ale byla hustá doprava, a tak hrozilo, že to do porodnice nestihnou. Otec proto poprosil o pomoc strážníky, kteří je do nemocnice doprovodili. I díky městským policistům má tak příběh dobrý konec.