Na Bukovou horu do Jizerských hor vyrazil v parném dnu cyklista (42) se svými kamarády. Na projížďce ale náhle zkolaboval a na místo vyrazili záchranáři. Muže se podařilo oživit. Kdyby ale cyklisté měli aplikaci Záchranka, záchranářům by to ušetřilo cenné minuty.