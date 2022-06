Plzeňští záchranáři společně s policisty a hasiči ve středu kolem deváté večer vyjížděli do Zábělské ulice. Nejprve měli informaci o tom, že na parapetu ve čtvrtém patře panelového domu sedí holčička, později se ale ukázalo, že jde o malého, teprve dvouletého chlapce.

První na místě byla posádka záchranářů, řidič sanitky se pohotově postavil pod okno. Doufal, že kdyby dítě přepadlo, stačil by ho zachytit. Zároveň se ale mrňouse snažil uklidnit, aby nedošlo na nejhorší. Policisté dveře do bytu vykopnout nechtěli, chlapeček by se mohl leknout a uklouznout. Nakonec pomohli hasiči.

„Hasiči okamžitě přistavili k otevřenému oknu žebřík a společně s policisty chlapečka zajistili,” popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová. Když se pak zachránci dostali do bytu, našli tam spícího tatínka. Ten jim později nadýchal 2,44 promile.

V bytě byl podle serveru Novinky.cz ještě čtyřletý chlapec, který naštěstí spal. Děti si na místě převzala babička. „Naštěstí se nikomu nic nestalo a oba chlapci byli v pořádku předáni příbuzným. Policisté se případem nadále zabývají a prověřují veškeré okolnosti,” dodala Raindlová.