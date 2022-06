V úterý 14. června zemřel jeden z nejobávanějších vrahů československé historie Ondrej Rigo. Zabil minimálně devět lidí. Osm žen a nezletilého syna jedné z obětí. Vraždy ve třech evropských zemích mu na rodném Slovensku vynesly doživotí. Za mřížemi mnoho návštěv neměl, výjimkou byl spisovatel Dávid Kičin, který o Rigovi psal v jedné ze svých knih. S bestálním vrahem si také dlouho dopisoval, a tak nekrofilního zabijáka poznal velmi dobře.

Scénář vražd se opakoval

Že má nekrofilní sklony, Rigo zjistil, když v Mnichově spáchal první vraždu. „V noci v létě chodil po městě a vlezl oknem do bytu jedné ženy. Ona se vzbudila a začal mezi nimi zápas. Ona měla oblečenou jen noční košili, tak se při souboji vzrušil, utloukl ji a následně i pohlavně zneužil,“ popsal pro slovenský server Zregionu.sk spisovatel. Rigo postupně podobný scénář zopakoval několikrát, což vyšetřovatelům pomohlo si případy spojit.

První vražda v červnu 1990 se Rigovi natolik zalíbila, že brzy spáchal další. „Nakonec zabil osm žen, ale ve skutečnosti kriminalisté říkají, že jich mohlo být víc,“ uvedl autor tří knih.

Sperma na mne narafičili, bránil se Rigo

Podle Kičina nebyl Rigo inteligentním zločincem. Měl podprůměrné IQ a jeho výmluvy při výsleších působily až komicky. „Vykrucoval se naprosto legračními výmluvami, které byly jako z filmu. Když se ho vyšetřovatel ptal, jak se mohlo na místě činu ocitnout jeho DNA, odpověděl, že byl v Mnichově v nějakém erotickém salonu a zřejmě to něj narafičili a použili jeho sperma. Když ho vyšetřovali, měl flek na kalhotách. Ptali se co to je, odvětil, že sirup. Následně při rozboru zjistili, že to je krev jedné z obětí,“ popsal spisovatel, který si s Rigem dopisoval přes deset let.

Poslední vraždu Rigo spáchal 4. března 1992. Se svou manželkou se tehdy vydal do kina na hororový snímek Mlčení jehňátek. Po cestě z biografu jeli společně domů autobusem, když však Rigo najednou na zastávce vyskočil z vozu se slovy, že si v kině něco zapomněl. To byla samozřejmě jen záminka. Rigo si v Bratislavě vyhlédl pootevřené okno, do kterého vlezl a zabil seniorku. Kriminalisté měli Riga v hledáčku již déle a krátce po poslední vraždě byl vrah dopaden. Za své činy od soudu Rigo vyfasoval nejhorší možný trest – doživotí.

K mordům se nikdy nepřiznal

„On byl jako stvořený pro basu. Neměl žádné stavy úzkosti, že je na cele 2×3 metry zavřený bez kontaktu s okolním světem. Takový byl, ani ho to netrápilo,“ doplnil Kičin. Rigo za mřížemi prý neměl také žádné problémy s dodržováním pravidel. „Co mu dali, to snědl, co měl dělat, dělal, co neměl dělat, nedělal. Prostě takový byl,“ uzavřel spisovatel. Ke svým činům se Rigo nikdy nepřiznal a dlouho věřil, že se jednou dostane na svobodu. V posledních letech jeho života ho ale podle Kičina tato naděje opustila a smířil se se smrtí ve věznici.