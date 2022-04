Řada Poláků má stále v živé paměti dlouho nevyřešený případ vraždy třiadvacetileté dívky Katarzyny Zowadové z konce devadesátých let. Mord patří k nejbrutálnějším, jaké kdy polští kriminalisté řešili. Nebohá žena nejenže byla zaživa stažena z kůže, ale údajný vrah Robert J. si z ní měl udělat přesně padnoucí oblek na tělo. Podezřelý muž od roku 2017 sedí ve vazbě a čeká na rozsudek.

Nábožensky založená Katarzyna byla podle jejích přátel sice tichá, ale velmi milá dívka. Od smrti svého otce v roce 1996 trpěla depresemi a docházela na psychiatrickou kliniku. Když ale 12. listopadu 1998 na smluvené sezení, kde měla být i její matka, nedorazila, začala se rodina obávat nejhoršího. Katarzynino zmizení sice policistům rodina nahlásila, ti ale nevyvíjeli velkou snahu dívku najít. Po Polce jako by se na dlouhé týdny slehla zem.

Šokující zvrat přišel až 6. ledna 1999. Když se remorkér Elk plavil po řece Visle, něco poškodilo jeho lodní šroub. Kapitán lodi se ihned vydal problém řešit. To, co spatřil, už nadosmrti z hlavy nevymaže. Do šroubu byla zamotaná lidská kůže! Testy DNA potvrdily děsivou skutečnost. Nalezená část těla patřila pohřešované Katarzyně.

Několik dní poté se ještě ve vodě našla lidská noha. Specialisté původně předpokládali, že dívčino tělo zničila vrtule. Při zkoumání nalezených částí těla se však polským detektivům podařilo zjistit, že kůže byla z trupu sejmuta záměrně a končetiny a hlava byly odříznuty. Jak informoval deník Daily Mail, kůži pak brutální vrah upravil do podoby jakési kombinézy, kterou pravděpodobně nosil na sobě.

„Oběť byla pravděpodobně naživu, když ji vrah stáhl z kůže,“ zněl děsivý verdikt znalců. Pachatel poté oběť udusil řetězem, celou dobu jí podával drogy. „Když už byla mrtvá, tak ji sexuálně zneužil,“ dodali.

Až 14. října 2017, dlouhých devatenáct let po vraždě, policie zatkla podezřelého, na kterého měla políčeno už od roku 1999. Na muže kriminalisty upozornil tajemným dopisem jeho kamarád. Když v bytě Roberta Janczewského kriminalisté provedli razii, objevili v jeho koupelně krev. Muž byl obviněn z úkladné vraždy a je držen ve vězení, zatímco policie sbírá další důkazy.