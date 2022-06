Doživotí za vraždu vlastní manželky Caroline Courchové (†20), kterou udusil před jejich dcerou (tehdy 11 měs.), dostal řecký pilot Babis Anagnostopoulos. Čtyřiatřicetiletý muž zabil i rodinného psa, aby vražda vypadala jako vloupání. Před policisty a médii ronil krokodýlí slzy, ovšem vyšetřovatelé však nakonec zjistili, že na jeho příběhu něco nesedí a skončil ve věznici, kde byl napaden spoluvězněm. Nakonec ho proto přemístili do jiné věznice, jíž se přezdívá „řecký Alcatraz“ a celu sdílí s jiným vrahem!

Minulý rok šokovala Athény vražda, která se odehrála v luxusním domě v prominentní čtvrti řecké metropole. Jak již Blesk informoval, v rodinném domě vyšetřovatelé našli tělo Caroline Crouchové, dvacetileté maminky, která tam žila se svým manželem Babisem Anagnostopoulosem a jejich dcerou Lydií, které bylo tehdy pouhých jedenáct měsíců.

Babis pracoval jako pilot helikoptéry a vyšetřovatelům řekl, že se do domu vloupali Albánci nebo Gruzínci a ukradli peníze v hotovosti a nějaké rodinné šperky. Jeho i jeho manželku prý svázali. Manželka útok nepřežila a zabili i jejich rodinného psa Roxy. Policisté začali po zločineckém gangu pátrat, ovšem nakonec vyšetřování nabralo jiný směr. Důkazy totiž odhalily, že žádný gang se do domu nevloupal, ale pohlednou Caroline zabil právě její manžel. V policejní cele skončil po šesti týdnech vyšetřování. Stihl ještě navštívit pohřeb své manželky, na němž nešetřil slzami.

U soudu se dokonce mezi důkazy objevil i deník Caroline, která svého manželka popisovala jako kontrolou posedlého podivína, který se změnil ve chvíli, kdy mu řekla, že chce ukončit jejich vztah. Babis dostal doživotí a byl přemístěn do věznice Korydallos, kde skončil v cele s gruzínským vězněm. Ve věznici ale dlouho nepobyl. Jeho spoluvězeň ho napadl. Podle informací britského deníku Daily Mail ho rozčílilo, že jeho krajan byl prý mučen policisty poté, co ho Babis identifikoval jako podezřelého. Babise převezli do věznice Malandrino, jíž se přezdívá „řecký Alcatraz".

V současné chvíli sdílí celu s albánským vrahem a podle jeho právníka se bojí o svůj život. „Zdá se, že není spokojený se svým novým ubytováním a chce být přemístěn zpátky do věznice Korydallos, kde se cítil bezpečněji,“ řekl otec Caroline David, který se z Liverpoolu přestěhoval na řecký ostrov Alonissos a dodal, že jeho zeť byl zapleten do obchodu s drogami a bojí se, aby ho nechtěli jeho bývalí kumpáni umlčet. Domnívá se prý, že na jeho hlavu je vypsána odměna. David se svou manželkou Susan se stará o vnučku, která přišla tragicky o svou maminku. „Jsem zdrcený, že moje milovaná Caroline tu není,“ řekl David. „Je to jeden z důvodů, proč zajistím, aby se Babis se svou dcerou už nikdy nesetkal,“ uzavřel.

