Poprask ve Velké Británii způsobil dokument o britském ministrovi Johnu Stonehousovi, který měl být údajně v minulosti československým špionem a navíc se snažil nafingovat svou smrt. Režisérka dokumentu o členovi středopravicové Labouristické strany odhalila fotografii, na níž je Stonehouse ve společnosti Čecha Roberta Husáka. Snímek byl prý pořízen československou tajnou službou pro případ, že by bylo potřeba britského ministra někdy vydírat.

Ze špionáže ministra podezřívala už vláda expremiérky Margaret Thatcherové. Informovat ji o tom měl zběhlý československý agent. Ten však nedodal důkazy a proto Stonehouse nebyl z ničeho obviněn.

V 70. letech z Británie zmizel a předstíral vlastní smrt. Dostal se totiž do problémů kvůli podnikání. Na pláži v Americe nechal své oblečení a uprchl s milenkou do Austrálie. Mělo to vypadat, že se utopil, či ho sežral žralok!

Režisérka Keely Winstoneová natočila dokumentární snímek, který se věnuje právě Stonehouseovi. Nese název The Spy Who Died Twice (v překladu Špión, který zemřel dvakrát, pon. red.). V něm odhaluje exkluzivní fotografii, kterou nalezla v československých archivech.

Na snímku je právě britský ministr ve společnosti českého kontrolora Roberta Husáka. Vznikl údajně pro případné vydírání Stonehousea. Ten se měl stát špiónem v roce 1959 a za informace získával tučnou finanční odměnu. Jak uvedl deník Daily Mail, z archivů je patrné, že měl Brit podávat zprávy každý týden. Když se později Stonehouse dostal na prestižní post generálního poštmistra Velké Británie, snažil se od Československa distancovat.

„Už více než rok nebylo možné kontaktovat Twistera (údajné krycí jméno Stonehousea, pozn. red.). Bál se, že bude odhalen a přerušil spolupráci,“ zapsal do spisu Karel Pravec, který měl později na starosti kontakt s britským ministrem.

V 80. letech se John Stonehouse pokusil začít kariéru spisovatele thrillerů, zemřel však na infarkt.