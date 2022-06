Kasia Gallaniová (†45) se před 15 lety rozvedla s Abdelazizem bin Khalifou Al Thanim, princem a nejstarším synem předchozího katarského emíra Khalify bin Hamada Al Thaniho. Posledních několik let exmanželé řešili nepříjemný spor o opatrovnictví dětí. Kasia bývalého partnera obviněla ze sexuálního zneužívání dcery.

V neděli ráno byla ve svém domě ve španělském Marbelle nalezená bez známek života bývalá katarská princezna Kasia Gallaniová. Podle zpráv listu Le Parisien španělští policisté objevili tělo pětačtyřicetileté Kasii v posteli bez známek fyzického násilí. Policii upozornila jedna z jejích dcer žijících ve Francii, které se matka několik dní neozvala. Podle závěrů lékařů, kteří po nálezu těla provedli pitvu, příčinou smrti mělo být předávkování drogami.

Obvinění ze zneužívání dcery

Kráska nebyla v posledních měsících v dobrém psychickém rozpoložení. Procházela si náročným obdobím, které bylo spojeno se soudem ohledně opatrovnictví dětí, které měla s bývalým manželem Abdelazizem bin Khalifou Al Thanim. S Thanim se seznámila v roce 2004, následovala svatba, manželství se ale už v roce 2007 rozpadlo.

Společně mají tři děti. „Dvě z mých dcer jsou dvojčata. Chtěly se mnou bydlet, tak s nimi exmanžel za trest přerušil kontakt. Je to velmi smutné, protože děti potřebují oba rodiče,“ řekla v nedávném rozhovoru Kasia. Bývalého partnera také několikrát obvinila z toho, že sexuálně zneužil jejich nejmladší dceru. To ale princ popřel.

Princi a nejstaršímu synovi předchozího katarského emíra chtěl soud v květnu svěřit opatrovnictví všech tří dcer. Podnět matky o svěření do péče byl soudem zamítnut. To Kasiu naprosto zdrtilo a psychicky se zhroutila. Nebylo to ale poprvé. V minulosti podle britského deníku Daily Mail strávila Kasia několik týdnů v psychiatrické léčebně. Soud tak kvůli psychickému stavu bývalé princezny musel jednání přerušit a znovu přezkoumat.

Přátelé předávkování drogami nechápou

Příčina Kasiiny smrti její známé vylekala. „Znal jsem ji velmi dobře a jsem z této zprávy zdrcen. Byla to velmi dobrá osoba a ti, kteří ji znali, ji měli rádi. Milovala své dcery neuvěřitelně a nikdy by je neopustila,“ řekl Daily Mailu Louis Spagnuolo, přítel zesnulé. Popsal, že také nechápe předávkování drogami, protože Kasia vždy byla proti nim.