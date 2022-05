Policistka Lenka Frýbová promluvila o jednom z největších případů, který kdy vyšetřovala. Jeho svazky obsahují až 3250 stránek a všechny se týkají jednoho pachatele, který zneužil téměř 50 obětí. Případ se začal datovat v roce 2014.

Převzala si ho od kolegů z Trutnova. „V pátek se nám kolegové ozvali, že řeší tento případ. Vypadá to, že by tam mohlo jít o znásilnění, sexuální nátlak vůči osobám mladším 15 let. Přes víkend jsem spis nastudovala, nachystala jsem si rozšíření trestního stíhání. Po neděli jsme si rovnou domluvili, že obviněného zadržíme,“ popsala kriminalistka serveru iROZHLAS v jejich seriálu, který se zabývá kyberbezpečností. Muži tehdy bylo jednadvacet let.

Zpočátku si myslela, že je obětí jen pět. Po domovní prohlídce a prozkoumání veškeré elektroniky se ale případ začal rozrůstat a vypadalo to, že bude mít celorepublikový dosah. Její kolegové pak objížděli a vyslýchali více než 400 dívek.

Zneužitých a poškozených bylo nakonec 47. Kromě dvou dívek bylo všem pod osmnáct let, nejmladší deset a dvanáct let. „Osahával, zasouval prsty do vagíny. V některých případech se jednalo o klasickou soulož formou jednak násilím, jednak pohrůžkou, že zveřejní jejich intimní fotografie, když mu nebudou po vůli. S dívkami komunikoval přes facebook a skype. Chtěl videa s masturbací, případně chtěl, aby se mu ukázaly před videokamerou a poslouchaly, co mají dělat,“ popsala Frýbová.

Odsouzenému muži hrozilo osm let vězení, soud mu jej ale o dva roky zkrátil. Dnes už je na svobodě, má ale nařízenou ústavní péči. Nebyl to však poslední případ sexuálního predátora, který vyšetřovala. V uplynulé době zahájila trestní stíhání dalších dvou.