Cyklisté na Mělnicku se potýkají s netradičním problémem. U obce Střemy je na klikatém kopci při výjezdu z lesa napadá dravé káně! Zřejmě si hájí teritorium kvůli mláďatům a lidi považuje za hrozbu. Jednoho nešťastníka museli dokonce záchranáři převézt do nemocnice.

Dříve, než cyklista vjede po asfaltce do lesa, varuje ho nově umístěná tabule, aby raději sesedl z kola. Pokud tak neučiní, hrozí mu útok káněte, které mu půjde po hlavě. Je to zřejmě proto, že páreček dravců nedaleko zrovna vyvádí mláďata.

O nevšedním problému informovala televize Nova. Vyzkoušeli si to dokonce i na vlastní kůži. Pokud má cyklista helmu, tak je poměrně dost dobře ochráněný, bez ní to může dopadnout ale daleko hůř.

„Je to, jako když po vás někdo hodí cihlu,“ popsal televizi Petr, na kterého káně zaútočilo. Obětí agresivního ptáka je zatím asi devět. „Byla to velká rána, která mě málem shodila z kola,“ dodal další napadený Jiří. Jeden z cyklistů útok káněte neustál a z kola spadl. Záchranná služba ho nakonec musela převézt do nemocnice.

Pták prý neútočí na pěší, vybírá si jen cyklisty. „To kolo je poměrně tiché a cyklista dosahuje určité rychlosti. Ta rychlost a pohyb představuje pro to káně nebezpečí pro mladé,“ řekl sokolník Miloslav Pražák. Přesouvat hnízdo prý není nutné, za zhruba tři týdny mláďata vyletí z hnízda a cyklisté budou opět v bezpečí.