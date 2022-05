Páteční vichr byl silnější než ten, který se regionem prohnal v únoru a pokácel na osm tisíc stromů. „Větrem poškozené stromy musíme co nejdříve odklidit. Začínáme s těmi, které padaly na cesty a v okolí budov a jsou vyvrácené nebo zlomené,“ popsal Richard Havelka ze správy veřejného statku.

Pády nakloněných nebo nalomených stromů hrozí ještě minimálně další týden. „Lidé by se měli lokalitám s vývraty vyhnout a pohybovat se pouze po cestách,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule s tím, že za silného větru by teď do lesa vůbec chodit neměli. Stejně tak do lokalit, kde se dřevo kácí .

Opatrnost je nutná i v parcích, doporučují se spíše procházky v otevřeném prostoru. „Největší škody byly zaznamenány v parku a lesoparku Homolka, kde k zemi padly čtyři stromy, další dřeviny se vyvrátily a zlámaly v Borském parku, v Lochotínském parku, v parku u Košuteckého jezírka a před kostelem u Bolevecké návsi,“ doplnila Lucie Davídková z odboru životního prostředí.

Jen parky budou odborné firmy uklízet několik následujících dní. Rychle zpracovat a vyklidit je třeba i dříví z lesů, lidé tak musí být při procházkách obezřetní a brát ohled na zvýšený provoz lesní techniky.

VIDEO: Obloha před bouří nad Dobřany na Plzeňsku.

délka: 00:12.20 Video Video se připravuje ... Obloha před bouří nad Dobřany na Plzeňsku. Čtenářka Blesku