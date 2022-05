Slovák dostal šestnáct let za tři rostliny s marihuanou. Jeho žena se snaží rozhodnutí zvrátit. (Autor: Reprofoto: TV JOJ)

Šestnáct let ve vězení za tři rostliny s konopím. Takový trest nepravomocně vyměřily soudy Slováku Miloslavovi (62). Jeho žena Irena je z celé situace zoufalá a zhroutila se. Neví, co si počne. Muž přitom konopí pěstoval pro léčebné účely, protože má vážně nemocné plíce. To ale soud nezajímalo a Miloslava poslal do vazby. Irena se alespoň snaží tlačit na média a politiky.

A nejen dlouhý trest, ale i možná ztráta majetku. Manželům hrozí, že přijdou o svou farmu, dům a auto. Rozsudek sice není pravomocný, ale pokud dojde ke zpravomocnění, čekají rodinu těžké časy. Pro Irenu jsou manžel s farmou životně důležité. „Máme dvě krávy na mléko. Vyrábím sýr a tvaroh,“ uvedla vyděšená žena pro zpravodajský portál noviny.sk.

Oba manželé přitom pěstovali konopí jen pro lékařské účely. „Manžel si z toho chtěl vyrobit Fénixovy slzy. Má nemocné plíce a vysoký tlak. Vždycky si je v Praze kupoval a dostal nápad si je vypěstovat doma,“ vysvětlila Irena.

Žena je naprosto zoufalá. „Máme malou dceru a nevíme, co si počít,“ uvedla. Manžela přitom udal jeho dobrý známý. „Jednou se pohádali a on pak řekl policii, že si manžel pěstuje rostliny,“ vysvětlila Slovenka. Nalezené rostliny přitom dosahovaly jen okolo dvou procent obsahu THC. Nebo o málo více. „Znalec uvedl, že pochybuje, že by vůbec měly ty rostliny psychoaktivní účinek,“ zoufala si žena.

Z částky, kterou znalci vypočítali jako cenu za vypěstované konopí, se ženě udělalo špatně. 2,6 kilogramu nalezeného konopí má cenu bezmála v přepočtu 661 000 korun. „A tak to museli klasifikovat v sazbě 15-20 let,“ vysvětlila. Její manžel netuší, jak se se situací vypořádat. „Skoro mě kleplo. Mám skutečně velké zdravotní problémy. Na čerstvém vzduchu a s CBD kapkami jsem to ale zvládal,“ podotkl.

Slovák se bojí, co bude s jeho rodinou. „Jsem ve velkém stresu. Nevím, kde bude bydlet má žena a co bude s mými dětmi,“ zoufal si. „Nevím, jak mám něco takového přijmout,“ řekl muž, na kterého soud dokonce uvalil útěkovou vazbu, jelikož ho podezříval, že si bude schválně uměla zvyšovat tlak, aby mohl mařit vyšetřování. „Krajský soud to pak naštěstí zrušil,“ dodal.