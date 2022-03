Detektivové na podnět jejího manžela vyhlásili po matce jednoho dítěte pátrání 15.3. Muž policistům tvrdil, že se Agáta nevrátila domů z práce. Jen několik dní poté ale přišli na děsivou skutečnost. Poté, co mělo mezi oběma manžely dojít k hádce, nastal doslova horor.

Slovák měl svou ženu škrtit. Nebohá žena neměla šanci se šílenci ubránit. Přitom prý šlo o milého chlapíka, uvedli jeho sousedé. „Byl to pracovitý člověk. Vždy, když jsem potřeboval pomoct, tak neváhal,“ uvedl jeden z mužů ze sousedství pro server tvnoviny.sk.

O to děsivějším způsobem pak zapůsobila na všechny zpráva, že tyran prý Agátu nejenže zabil, ale ještě její tělo rozčtvrtil. A aby toho nebylo málo, kousky jejího těla pak vyhazoval z okna za jízdy v autě. Části mrtvoly policisté stále hledají. Detektivové zatím netuší, co za jeho šílenstvím stálo. „Do hlavy mu nevidíme, myslel si, že mu to projde, ale to se hluboce mýlil,“ vysvětlil bývalý kriminalista Matej Snopko. Muži teď hrozí až doživotní trest. O nešťastnou dceru se budou starat babička s dědou.