Na smrt odsouzený vězeň čekal na popravu víc než třicet let. Odsouzenec Carl Wayne Buntion (†78) v roce 1990 zavraždil policistu Jamese Irbyho, za což o rok později dostal trest smrti. Ve čtvrtek večer byl po třech dekádách čekání popraven smrtící injekcí. Jeho právníci se do poslední chvíle snažili popravu zvrátit, ale marně. Vdova po zavražděném policistovi Maura uvedla, že po dvaatřiceti letech konečně cítí úlevu.

Za mřížemi skončil Carl Wayne Buntion, který v roce 1990 zavraždil policistu z Houstonu Jamese Irbyho (†73). Buntion tehdy se svým kamarádem cestoval v autě, když je strážník zastavil k běžné silniční kontrole. Buntion ale vzal zbraň a policistu zastřelil. Vypálil tři rány. Irbyho trefil do hlavy a dvakrát do zad. Podle informací britského deníku Mirror už dřív měl opletačky se zákonem, ovšem po vraždě policisty dostal trest smrti. Verdikt soudu si vyslechl v roce 1991. Strávil ve vězení více než třicet let a stal se nejstarším vězněm odsouzeným na smrt.

V osmasedmdesáti letech byl ve čtvrtek 21. dubna popraven ve věznici v Huntsville, kdy dostal smrtící injekci. Buntion trpěl četnými zdravotními problémy. Měl žloutenku typu C, cirhózu a chronické onemocnění jater. Odsouzenec byl také upoután na invalidní vozík, proto byl již dřív přemístěn do cely v přízemí. Řadu let se jeho právníci snažili zvrátit nejhorší trest. V roce 2012 se dokonce dočkal nového procesu. Soud mu ale trest smrti potvrdil.

Později mu bylo zamítnuto odvolání. Jeho právníci zabojovali i v říjnu 2021, ale odvolání bylo zamítnuto Nejvyšším soudem ve Spojených státech. Bránili se tím, že Buntion už je starý muž, který je závislý na péči druhé osoby a nedokáže se sám obsloužit. Podle nich nepředstavoval žádné nebezpečí pro společnost. Nicméně milosti se Buntion nedočkal. Ve svém posledním prohlášení vyjádřil svou lítost a napsal: „Jsem připraven jít.“

Vdova po zavražděném policistovi Maura pro server Click2houston uvedla, že si oddechla. „Jediné, co mohu říci, je, že to byl úžasný pocit,“ komentovala popravu, které se zúčastnila spolu se svým synem Codym. „Nemyslím o Buntionovi jako o člověku,“ dodala s tím, že je rakovinou její rodiny. Již dříve Cody a jeho sestra Cally uvedli, že oddalování popravy Buntiona způsobuje bolest celé jejich rodině. V době smrti otce byly Codymu pouhé tři roky.

VIDEO: Ruth Ellis – poslední popravená žena ve Velké Británii