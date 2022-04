Dlouhých osm let pomáhal zachraňovat životy jako středočeský hasič, pak ale přišel pád z okna a Radkovi se změnil celý život. Najednou byl upoutaný na vozíček. Sám si na osudný den nepamatuje, bylo pro něj navíc těžké se s nenadálou situací vypořádat.

Nakonec mu ale pomohl nadační fond Regi Base, který se stará o vojáky, hasiče nebo policisty, které potká podobně zdrcující osud. A aby se Radek mohl pohybovat, cestovat a částečně se osamostatnit založili společně s pivovarem Kamenice na jeho podporu sbírku.

Ta měla jeden účel – vybrat dostatek peněz pro koupi auta a jeho úpravu, aby ho mohl ovládat jen s pomocí rukou, nohy mu totiž neslouží. „Několikrát jsem měl myšlenky na to, že to vzdám, pak se mi do rukou dostaly vzkazy, které mi posílali prostřednictvím darovaných částek známí a kamarádi, ale i úplně neznámí lidé, kterým nebyl můj osud lhostejný. A to mě vždycky nakoplo k tomu, abych pokračoval dál v rehabilitacích a abych se dál snažil. Dneska cítím závazek a chci společnosti a lidem vrátit to, jak mi pomohli, a doufám, že se jednoho dne budu moct v nějaké podobě vrátit a znovu pomáhat lidem,“ popisuje Radek.

Nakonec se podařilo vybrat více než 715 tisíc korun, kromě auta se tak povedlo dokoupit i nějaké speciální pomůcky. Do sbírky se zapojilo přes 2500 lidí nebo firem.

„Od dárců jsme mu vytiskli i vzkazy, které posílali s dary. Hodně mu to pomohlo, měl totiž období, kdy se chtěl na všechno vykašlat a uzavřít se do sebe. Tohle ho ale nakoplo, hlavně vzkaz od chlapa, který k němu jezdil jako malý na tábory,“ popsal Blesku šéf Regi Base Hynek Čech.

Podle něj by mohl být i jakýmsi průkopníkem v podobě civilního zaměstnance. „Pokud to vyjde, mohl by opět pracovat jak operačním středisku jako civil. Dříve tady pracoval a ty zkušenosti a znalosti má. Navíc tady není práce tak fyzicky náročná,“ dodává s tím, že kromě auta mu pořídili i elektrický pohon k vozíčku.

Ještě před pádem z šestimetrové výšky byl výborným plavcem, pro kterého byl jeho koníček vším. Proto středočeští hasiči už dva roky pořádají akci Plaveme pro Radka. Chtějí tím jejich bývalého kolegu podpořit a zároveň za každý uplavaný metr darovali jednu korunu. Povedlo se jim vybrat přes 19 tisíc korun.

„Už jsem s nadačním fondem Regi Base I. několikrát spolupracoval a to při úrazech hasičů a skutečně jsem rád, že je zde organizace, které není lhostejný osud lidí, kteří zasvětili svůj život pomáhání druhým. Radek byl velmi cenným kolegou, vzdělaný a rozuměl práci, kterou vykonával. Budeme rádi, když se podaří překonat veškeré překážky a bude možné, aby pro nás opět pracoval,“ připojuje se středočeský náměstek krajského ředitele hasičů Miloš Hladík.