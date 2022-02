Lev

Milí Lvi, na první pohled jde vidět, že únor není vaším favoritem. Ať už se pustíte do čehokoliv, moc vám to nejde. Neztrácejte však odhodlání a chuť do života, jinak byste upadli do deprese. Ochraňujte svoje srdíčko a při sportu si měřte pulz.