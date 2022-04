Policisté přijali oznámení ve čtvrtek kolem šesté hodiny večer. V bytových prostorách patřících k Euroinstitutu, škole zaměřující se na vzdělávání žáků s handicapem, se našla dvě mrtvá těla. U nich ležela krátká střelná zbraň.

Policejní mluvčí Vlasta Suchánková uvedla, že kriminalisté případ řeší jako vraždu a sebevraždu. Zbraň bude podrobena balistickému zkoumání a u obou mrtvých byla nařízena soudní pitva. Mrtvoly objevily Středovy filipínské partnerky.

Blízcí obou zastřelených si nedokáží vysvětlit, co se mohlo stát. Muži byli prý nerozlučnými přáteli už od pádu komunismu. „Leoš Borisovi dohodil i práci pro filipínskou televizi GMA Pinoy TV,“ tvrdí kamarádi obou.

Byla jsem zdrcená

Hrozná událost zarmoutila i Středovu kamarádku, spisovatelku Marii Formáčkovou. Ta popsala, že se strašlivou zprávu dozvěděla prostřednictvím SMS zprávy. „Když jsem se dozvěděla, co se v Neprobylicích stalo a že se to stalo ve škole, napsala jsem Leošovi esemesku s otázkou: ,Leoši, žiješ?‘ Po chvíli mi z jeho mobilu přišla odpověď: ,Leoš už není.‘ Byla jsem úplně zdrcená,“ popsala Blesku třesoucím se hlasem.

Znali se spolu přes 30 let. Středa měl prý spoustu plánů. V Buštěhradě poblíž Kladna koupil dům, ve kterém chtěl vybudovat multikomunitní centrum. „Na co sáhl, to se mu dařilo. Chodilo za ním mnoho lidí a děkovali mu za to, co všechno prostřednictvím školy dělá pro dospělé s handicapem,“ řekla Marie.