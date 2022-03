Dlouhé tři roky uplynuly od chvíle, kdy Češka Tereza H. vyšla zdrcená a v slzách ze soudní síně v Láhauru po vynesení rozsudku. Za údajné pašování heroinu si měla odsedět dlouhých 8 let a 8 měsíců ve vězení. I když ho odvolací soud nakonec zrušil, nadále zůstává v islámské zemi a nesmí ji opustit. Dostane se vůbec někdy domů?

Češka Tereza H. zůstává proti své vůli v Pákistánu už od ledna 2018, kdy ji na mezinárodním letišti v Láhauru zadrželi celníci. Mladá žena jen nevěřícně zírala, když před ní rozřízli kufr a našli v něm skoro 9 kilogramů heroinu. „Ježiš, on mě zabije,“ hlesla jen a pak se zhroutila s hlavou v dlaních.

Skončila ve vazební věznici a následoval vleklý proces plný odročování a průtahů. Občas nedorazil vyšetřovatel, pak zase soudce vyjel na náboženskou pouť. Jindy se zase nedostavili svědci. Více než po roce, 20. března 2019 pak soud rozhodl o její vině a trestu. Za pašování drog si měla odpykat dlouhých 8 let a 8 měsíců.

Terezu umístili do ženské části neblaze proslulého kriminálu Kot Lakhpat, kde jsou zadržování nejhorší pákistánští vrazi a násilníci. Se svým osudem se však nesmířila a proti verdiktu se odvolala. Kola pákistánské justice se dala opět pomalu a neochotně do pohybu a rozjel se další ještě zdlouhavější proces. Odvolal se ovšem i státní zástupce Aftab Ahmed, který pro Terezu požadoval podstatné zpřísnění rozsudku, nejlépe by prý bylo, jak se nechal slyšet, aby dostala doživotí.

Tereza se hájila tím, že odsuzující rozsudek není postaven na neotřesitelných důkazech. Najala si nového právníka Sajfa ul Malúka, který její obhajobu opřel o technické vady vyšetřovatelů. Trvalo to až do 1. listopadu 2021, než odvolací soud konečně vynesl svůj ortel. Tereze dal za pravdu a zprostil ji viny. Po dalších bezmála třech týdnech se pak konečně 20. listopadu mohla znovu nadechnout na svobodě.

Tereza doufala, že se po vyřízení nutných formalit bude moci vrátit do vlasti. V Pákistánu se obávala msty drogové mafie a ukryla se na neznámém místě. Proti jejímu záměru zemi opustit se ale ostře postavili celníci a obžaloba. Ti odmítli verdikt odvolacího soudu a snaží se osvobozující verdikt zvrátit u soudu Nejvyššího. Tereze dlouho nechtěli vydat její soukromé věci ani její pas. Když se jí konečně podařilo vybojovat si je u soudu, přišli s další námitkou, aby znemožnili Tereze odcestovat. To mělo vyjít najevo, když se o to konečně pokusila.

Jak již Blesk dříve informoval s odvoláním na zdroj, který sleduje Terezin případ od samého začátku, měla být mladá Češka deportována z letiště v Islámábádu, hlavním městě Pákistánu. „Tereza podala žádost k Nejvyššímu soudu, v níž žádala, aby směla zemi opustit. Tvrdila, že jí celníci a jiné agentury berou svobodu,“ uvedl zdroj a dodal, že prý namítala, že ji soud zprostil viny, a žádala, aby se mohla vrátit do vlasti. Tereza se obrátila s žádostí o opuštění také na dvě pákistánská ministerstva. Každopádně se svou snahou neuspěla a nuceně zůstává daleko od svých nejbližších.