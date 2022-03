Jan Ryvola je záchranářem u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. 6. února letošního roku se mu ale obrátil život o 180 stupňů, stejně tak jako jeho početné rodině - šesti dětem a ženě. Jejich rodinný dům totiž zachvátil požár.

Hasiči sice požár v obci Kraborovice uhasili, ale i tak stihl napáchat velké škody, stejně jako voda použitá na hašení. „Celá jeho rodina se rázem ocitla bez střechy nad hlavou. Polovina domu je zničena požárem, druhá polovina vodou. Dům je neobyvatelný a čeká ho dlouhá a nákladná rekonstrukce,“ stojí na facebooku Nadačního fondu Kryštůfek.

Záchranáře Honzu popisují jako zodpovědného kolegu a kamaráda. Ve chvíli, kdy hořelo, byl zrovna v práci v Humpolci. Rodině se naštěstí podařilo utéct. „Tady začal ten požár, hořelo to okno, jak to začalo praskat, tak to vzbudilo kluky,“ popsal v reportáži České televize Honza s tím, že hasiče zavolali právě jeho synové.

„My všichni, kolegové i vedení ZZS Kraje Vysočina, jsme se rozhodli Honzu postavit zpátky na nohy a pomoci mu překlenout období, které bude nejen psychicky, ale i finančně velmi náročné,“ uvedli jeho kolegové. „Žijeme ze dne na den,“ dodává v reportáži manželka záchranáře, jež je zdravotnicí.

Pomoci v tom má hlavně sbírka, kterou rozjeli. „Přispět můžete libovolnou částkou na transparentní sbírkový účet Nadačního fondu Kryštůfek,“ dodávají. Podpořit rodinu můžete zde. Na domě je nutné udělat hlavně střechu, poté se začnou rekonstruovat zdi. A ačkoliv má rodina teď dost problémů, trápí ji i situace na Ukrajině. Uprchlíkům poslali na účet symbolických tisíc korun.