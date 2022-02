V Bavorsku se po přípitku šampaňským otrávilo osm lidí, z nichž jeden zemřel. V láhvi bylo velké množství drogy extáze. S odvoláním na dnešní sdělení státního zastupitelství o tom informovala agentura DPA. Neštěstí se odehrálo ve městě Weiden in der Oberpfalz, které leží několik kilometrů od českých hranic.

„Byly v tom věci, které do šampaňského nepatří," uvedl státní zástupce Gerd Schäfer. „Působily jako toxin, jako jed," dodal s tím, že toxikologické testy byly dokončeny. Později Schäfer potvrdil spekulace médií, že v šampaňském byla rozpuštěna droga extáze. Podle státního zástupce byla ve "značné koncentraci". Stále je však nejasné, jak se droga do láhve dostala. Cílený útok však vyšetřovatelé vyloučili. Podle Schäfera existuje podezření na zabití z nedbalosti.

Podle předchozích zjištění si v sobotu pozdě večer dalo skleničku několik hostů restaurace ve věku 33 až 52 let. Brzy poté se u všech objevily příznaky otravy. Osm lidí, pět mužů a tři ženy, bylo převezeno do různých nemocnic a 52letý muž z okresu Schwandorf v noci na neděli zemřel. Dva otrávení byli mezitím v pondělí z nemocnice propuštěni. Vyšetřovatelé začali také s výslechy otrávených jakožto svědků.

Vyšetřování se nyní zaměřuje na původ láhve. „Důkladně prověřujeme distribuční cesty," řekl Schäfer. Vyšetřovatelé zjišťují, zda a případně kde a kdo s láhví manipuloval. Je podle nich možné láhev otevřít, dát do ní drogu a láhev opět uzavřít tak, že to není poznat. Podle informací DPA však vyšetřovatelé předpokládají, že extázi do láhve nasypal jeden z hostů. Jeden z přítomných, podle DPA šlo o skupinu štamgastů, otvírání šampaňského filmoval. Hosté si údajně na chuť vína hned stěžovali.