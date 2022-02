Německá policie stále vyšetřuje českého podnikatele Radima Passera kvůli tomu, že loni na jedné z německých dálnic jel rychlostí přes 400 kilometrů v hodině. Podle agentury DPA úřady miliardáře, který záběry z jízdy zveřejnil na internetu, podezřívají z účasti na nelegálním silničním závodu.

Osmapadesátiletý Passer podle svého vyjádření vůz značky Bugatti Chiron testoval na zhruba desetikilometrovém rovném úseku dálnice A2, která spojuje Berlín a Hannover. Uvedl, že bezpečnost, za kterou děkuje Bohu, pro něj byla prioritou. Jak ale poznamenala místní média, na záznamu je vidět několik aut, které Passer předjíždí. Navíc jízdu, při níž dosáhl až 417 kilometrů v hodině, neabsolvoval za bílého dne.

Rychlostní test Čecha už kritizovalo i německé ministerstvo dopravy. Zároveň přicházejí další kroky. Podle německých zákonů je nelegální silniční závod trestný i v případě, že se ho účastní jediný řidič - „pokud jede nepřizpůsobenou rychlostí a hrubě v rozporu se silničními předpisy a bezohledně, aby dosáhl co nejvyšší rychlosti“.

Podle webu autoevolution.com může Passerovi hrozit vězení od dvou do sedmi let nebo opravdu mastná pokuta. A to i přesto, že na dálnici není stanovena maximální povolená rychlost. Měl se dopustit nelegálního závodu, cílem totiž bylo podle policie jet co nejrychleji.

Bugatti dává ruce pryč

Podle prohlášení značky Buggati pro portál CarScoops ctí firma zákony a důležitá je pro ni hlavně bezpečnost. Nechtějí ale případ jakkoliv komentovat nebo předjímat, protože probíhá policejní vyšetřování. „Jako společnost se distancujeme od jakéhokoliv chování na silnici, které vede ke konkrétnímu ohrožení účastníků silničního provozu,“ uvedli zástupci.

„Při účasti v silničním provozu se podle nás musí vždy chovat zodpovědně,“ dodali. Passer, který je podle magazínu Forbes 33. nejbohatším Čechem, si německou dálnici vybral podle všeho proto, že na ní z velké části neplatí žádné rychlostní omezení. V Německu se v posledních letech opakovaně diskutuje o tom, zda zavést na dálnicích všeobecný rychlostní limit 130 kilometrů v hodině. Výzkumy totiž ukazují, že na úsecích bez limitu dochází k výrazně vyššímu množství závažných nehod.