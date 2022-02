Titul matka roku jistě nevyhraje Kaija Millarová (34) z australského Melbourne. Mezitím, co se odešla bavit do podniku, kde zapáleně hrála automaty, nechala svého malého chlapečka Eastona bez dozoru pět hodin v rozpáleném autě. Nezodpovědná matka způsobila, že chlapec prožil strašná muka a kvůli způsobeným poraněním zůstane invalidní a slepý.

Soudkyně neměla pro nezodpovědnou matku slov. Její chování označila za otřesné. Aby taky ne, když Millarová nechala nešťastné dítě v autě jen s lahví vody a ani se neobtěžovala mu pootevřít okénko. Když šla po několika hodinách syna zkontrolovat, zmítal se v křečích a nereagoval.

Vyděšená a zmatená Australanka tak zamířila zpět do podniku, kde se bavila, aby zalarmovala pomoc. „On zemře, určitě zemře, neumírej!“ křičela na tamní personál a prosila, aby jejímu manželovi nepověděli, co se stalo. Aby toho nebylo málo, Millerová se před policisty chtěla z neštěstí všemožně vykroutit. Detektivům tvrdila, že za klučinova muka může kouř z nedalekého lesního požáru.

U soudu se pod tlakem nakonec ke všemu přiznala. „Věděla jste, že to, co děláte, je špatně,“ vmetla jí do obličeje soudkyně Felicity Hampelová. „Nešlo o tragickou nehodu nebo něco nepředvídatelného,“ dodala. Hoch Easton bude kvůli matčině nezodpovědnosti do konce života postižený. Zůstal slepý, má dětskou obrnu a nemůže mluvit. „Váš syn utrpěl tato zranění, protože jste ho nechala bez dozoru v rozpáleném autě,“ dodala soudkyně.

Jak uvedl deník The Sun, nakonec vzala Hampelová v úvahu, že Millarová je prvorodička, která nemá jakoukoli podporu ze stany manžela a má nižší než průměrné IQ. Nezodpovědné matce tak napařila tři roky za mřížemi. Po roce může zažádat o podmínečné propuštění.