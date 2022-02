Píše se 13. února 2017 a je krátce před devátou ráno. Nevlastní bratr severokorejského diktátora Kim Čong-una, Kim Čong-nam, prochází letištěm v malajském Kuala Lumpuru, když v tom na něj zaútočí dvě ženy. Na obličej mu stříkají zakázanou bojovou látku VX, která způsobuje paralýzu dýchacích svalů a silné křeče. Kim Čong-nam si uvědomuje, že byl zřejmě otráven a spěchá za letištní ochrankou, aby ohlásil, co se právě stalo. Umírá o několik desítek minut později při převozu do nemocnice.

Vražda zá pár stovek dolarů

Se smrtí Kim Čong-nama byly spojeny hlavně dvě ženy, Vietnamka Doan Thi Huongová (29) a Indonésanka Siti Aisyahová (26). Ty si měli najmout agenti severokorejské tajné služby a slíbit ženám několik stovek dolarů. Ovšem neřekli jim, že se jedná o vraždu vůdcova nevlastního bratra. Severokorejci tvrdili, že jde jen o „kanadský žertík“ pro televizi.

Jak se ale později ukázalo, obě ženy zřejmě skutečně věřily tomu, že jde jen o legraci. „Museli jsme ji přesvědčovat. Říkali jsme jí: Podívejte, někdo zemřel. Nejde o zábavní pořad a vy jste obviněna z vraždy," vzpomíná na rozhovor s obviněnou Siti Aisyahovou její právnička Selvi Sandrasagaramová v dokumentu Nájemní vrazi (Assassins) z roku 2021.

Ženám hrozil až výjimečný test

Za „nepovedený vtípek“ byly ale záhy obě pachatelky zadrženy. Hrozil jim až výjimečný trest, tedy smrt. Obě se ale nejhoršímu vyhnuly. Vietnamka Doan Thi Huongová byla odsouzena nakonec na tři roky a čtyři měsíce, ale ne za vraždu, nýbrž za zranění nebezpečnou zbraní. A v roce 2019 byla po dvou letech propuštěna z vazby i Indonésanka Siti Aisyahová.

Odborníci se shodují, že si vraždu Kim Čong-nama objednal jeho nevlastní bratr a vůdce KLDR, Kim Čong-un. Zesnulý se v minulosti nechal slyšet, že má obavy o svůj život a cítí se v ohrožení. Veřejně totiž bratrovo vedení Severní Koreje kritizoval a netajil se poměrně extravagantním životem po boku různých žen.

Ostuda kvůli Disneylandu

Nevlastní bratři měli společného otce Kim Čong-ila, který chtěl jako následovníka ve vedení Severní Koreje zesnulého Kim Čong-nama. Své rozhodnutí ale přehodnotil potom, co se po syn v roce 2001 pokusil dostat pomocí falešného pasu do Japonska, kde se chtěl prý podívat do Disneylandu v Tokiu. Kim Čong-il ostudu, kterou mu syn způsobil, nesnesl a jako následovníka zvolil aktuálního vůdce KLDR Kim Čong-una.