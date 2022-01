Psal se 26. leden roku 1972. Tehdejší velitel místních hasičů se právě vrátil domů, když zaslechl dvě tlumené rány. „Podíval jsem se k obloze, a přestože bylo už po páté odpoledne a stmívalo se, zahlédl jsem padající letadlo. Okamžitě jsem věděl, že musíme na pomoc,“ vzpomíná dnes už jediný žijící přímý účastník záchranné akce.

Zalarmoval kolegy záchranáře a v osmi vyrazili směrem k lesu za obcí. „Na louku u mého domu padala lidská těla, jeden člověk dopadl na silnici u transformátoru. Všichni byli mrtví,“ popsal hrozivé okamžiky.

Zázrakem přežila

V místě pádu většiny trosek to bylo ještě horší, pomoci nebylo komu… „Bylo to peklo, nikdy jsme nic takového neviděli. V lese ležel trup letadla, o kus výš ve stráni bylo kormidlo. Mezi troskami leželi mrtví lidé, amputované končetiny. Pak se z místa nad potokem ozvalo sténání,“ vybavuje si. Šlo o úpění bolestí, strachem, v tu chvíli lidský nářek považoval za zázrak. Z části trupu čněly nohy letušky, jediná žila.

„My jsme ale nevěděli, kdo to je, ta žena, jak hodně je zraněná, a museli jsme ji velmi opatrně dopravit k silnici, kam měla dorazit sanita. Udělali jsme živý řetěz a předávali jsme si ji z náruče do náruče,“ pokračuje hrdina. Skončila v českokamenické nemocnici. Teprve později se dozvěděli, že přeživší je Vesna Vulovičová (1950 – 2016).

Druhé rodné místo

Letušce bylo čerstvých 22 let, když vešla do osudného letadla, ve kterém ani neměla být. Nastoupila let, který měla sloužit její kolegyně stejného jména. V době výbuchu byla zřejmě v zadní části stroje, což j zachránilo život. Př pádu utrpěla frakturu lebky, měla zlomené obě nohy, tři obratle a postihla ji řada da ších zranění. Přesto se zcela uzdravila a Srbskou Kamenici tak považovala za svoje druhé rodné místo a opakovaně se sem vracela.

Viděla teroristu?

Vesna Vulovičová v nemocnici popsala, že v Kodani, kde její posádka čekala na letoun, který přilétal ze Stockholmu, z něj vystoupil velmi vyděšeně se tvářící muž. Zřejmě to byl právě on, kdo do letadla uložil kufr s bombou. Interpolu se jej ale nikdy nepodařilo dopadnout.

Objevila se spekulace

Drama vyvolalo otázky, co se s letadlem stalo. Vracelo se ze Stockholmu do Bělehradu, když krátce po vstupu do českého vzdušného prostoru explodovala jeho přední část. „Oficiální verze mluví o nastražené výbušnině chorvatským teroristou z organizace Ustaša, který ale nebyl nikdy vypátrán. Byla však i neoficiální, že šlo o zásah československé protiletecké obrany. Zvláštní bylo, že k výbuchu došlo kousek od hranic. Byla však tehdy vyvrácena,“ přemítá Zdenko Kubík.

Víte, že?

Vesna Vulovičová se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako jediná přeživší po pádu z 10 050 metrů.