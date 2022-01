Ukrajinští vojáci byli vysláni hlídat Černobyl radiaci navzdory! Ačkoli je místo po strašné havárii od roku 1986 opuštěné, pro ruská vojska by mohlo jít o jednu z cest, jak se co nejsnadněji dostat na území Ukrajiny a hlavního města Kyjeva.

Riziko je jasné. Vysoce kontaminované místo je považováno za potenciální vstupní bod pro kremelské síly, které se shromažďují na hranici. I když je nyní pustá země po ničivém zhroucení jaderného reaktoru v roce 1986 většinou neobydlená, představuje nejrychlejší způsob, jak se z Ruska přes jeho spojence Bělorusko dostat do hlavního města Kyjeva.

Navzdory riziku radioaktivního ozáření byli do oblasti kolem Jaderné elektrárny Černobyl vysláni vojáci, aby hlídkovali v regionech měst duchů a v zasněžených lesích a aby hledali varovné signály, které by mohly naznačovat možnou invazi. Byli vybaveni kalašnikovy a detektory radiace a protokol uvádí, že pokud se zatoulají do oblasti s vysokou radiací, musí být vyřazeni ze služby.

Jak uvedl deník Metro, vojska byla do zóny poslána před dvěma měsíci, ale někteří zpochybnili, zda plýtvat vojáky právě na ochranu Černobylu, když mohou chybět jinde.

„Je to pustina, tady nikdy nebude žádná úroda,“ poznamenal muž, který v oblasti i přes nebezpečné podmínky zůstal. A co víc, než se tamní místo dokonale očistí od radiace, může to trvat stovky let, ba i déle. Ukrajina ponechala zónu víceméně nehlídanou až do nedávné eskalace napětí s jejím ruským sousedem.

Vojáci jsou skálopevně přesvědčeni, že musí své území bránit za každou cenu. „Nezáleží, zda je to tady ozářené nebo jestli tu někdo žije,“ uvedl podplukovník ukrajinské pohraniční služby Jurij Shakhraichuk. „Toto je naše území, náš stát a my ho budeme chránit,“ dodal odhodlaně.